Сибирячка вышла из супермаркета и попала под колеса автомобиля: водитель сбежал

Сибирячку сбили на парковке супермаркета. Фото: ГИБДД Новосибирска

В пятницу, 18 сентября, в Октябрьском районе Новосибирска у супермаркета на улице Кирова сбили 36-летнюю женщину. Сибирячку с травмой ноги госпитализировали в больницу. Водитель с места скрылся. Об этом рассказали в ГИБДД Новосибирска.

— Предположительно за рулем машины была женщина. На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливает все обстоятельства происшествия, — сообщили в ведомстве.

Очевидцев происшествия просят сообщить по телефонам 232-23-51 или 232-2321.

В Госавтоинспекции напомнили, что водителя, скрывшемуся с места аварии грозит до 15 суток ареста.

Напомним, в Новосибирске иномарка насмерть сбила парня, переходившего дорогу в неположенном месте. ДТП произошло в Октябрьском районе города 14 сентября. Пешеход еще некоторое время был жив, он умер в машине врачей, сообщили КП-Новосибирск очевидцы.

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