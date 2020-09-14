В Новосибирске «Тойота» насмерть сбила парня, переходившего дорогу

В Новосибирске иномарка насмерть сбила парня, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка насмерть сбила парня, переходившего дорогу. ДТП произошло в Октябрьском районе города.

— Около девяти часов вечера 23-летний водитель автомобиля Toyota Highlander ехал по улице Кошурникова со стороны улицы Бориса Богаткова в сторону улицы Фрунзе. В пути следования около дома № 2 на улице Федосеева он сбил 25 летнего парня, который переходил дорогу в неположенном месте, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

ДТП произошло в Октябрьском районе города. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Удар был такой силы, что пешеход не выжил. На месте работают экипажи Госавтоинспекции, все причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, поздно вечером 13 сентября в Октябрьском районе произошло еще одно ДТП. Там водитель на «Тойота Карина» сбил 33-летнюю маму с 4-летним малышом. Он ехал во дворе дома №49/2 на улице Татьяны Снежиной. Женщину с ребенком госпитализировали.

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