Новосибирец во дворе дома сбил маму с 4-летним сыном

Иномарка во дворе сбила маму с малышом. Фото: ГИБДД Новосибирска

В Октябрьском районе Новосибирска водитель на «Тойота Карина» сбил 33-летнюю маму с 4-летним малышом. Он ехал во дворе дома №49/2 на улице Татьяны Снежиной. Это произошло поздно вечером 13 сентября. Об этом сообщили в ГИБДД Новосибирска.

— Мама с ребенком гуляли, когда на них наехал 38-летний мужчина. Женщину с ребенком госпитализировали. Врачи диагностировали у сибирячки рваную рану правой стопы, а у ребенка — ушиб мягких тканей правой стопы, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Что именно произошло на улице, выясняют полицейские.

Напомним, в Советском районе города «Лада» также вечером сбил на «зебре» маму и двух ее дочек: одной 8 лет, другой — 12 лет. Женщине помощь медиков не понадобилась, а вот детей госпитализировали в больницу. Спустя день старшую девочку отпустили домой, у младшей врачи диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

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