«Визг тормозов, удар и крик ребенка, потом тишина»: новосибирец рассказал о ДТП, где сбили двух маленьких сестер

Машина сбила маму с двумя детьми на пешеходном переходе. Фото: читатель КП

Новосибирец рассказал КП-Новосибирск подробности ДТП в Советском районе города, где пострадали две маленькие сестры: девочки шли по «зебре» с мамой, когда в них влетела «Лада».

— Окна моей квартиры выходят на дорогу, где произошла авария. Около 21.00 часов я услышал резкий звук тормозов, колеса буквально скрипели об асфальт, потом сильный удар и тут же крик. Сначала мне показалось, что это скулит собака, потом понял, что люди. Потом резко тишина. Когда приехали врачи «скорой», заплакали дети, — рассказал читатель КП-Новосибирск.

Напомним, двух девочек 8 и 12 лет сбили на «зебре» у дома №16 на улице Арбузова. Дети вместе с мамой шли из магазина домой. Как сообщили в ГИБДД Новосибирска, дети получили серьезные травмы: у одной из девочек врачи предварительно диагностировали перелом позвоночника. Сама мама за помощью к медикам не обращалась.

Чуть позже в ГИБДД Новосибирска уточнили, что 12-летнюю девочку отпустили на амбулаторное лечение: у нее ушибы, 8-летняя девочка пострадала серьезнее. Врачи диагностировали у нее компрессионный перелом позвоночника и перелом правого плеча.

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