В Новосибирске пенсионер на «Ладе» сбил двух школьниц: дети в больнице

В Новосибирске водитель «Лады» сбил двоих детей. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

Вечером, 10 сентября, в Новосибирске водитель «Лады» сбил двоих детей. Девочки 12 и 8 лет попали в больницу с разными травмами.

— Сегодня, около девяти часов вечера, 63-летний мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ-2114» ехал по улице Арбузова со стороны улицы Российская в сторону улицы Вяземская. Около дома № 16 на улице Арбузова, на нерегулируемом пешеходном переходе он сбил двух девочек 12 и 8 лет, которые шли вместе с мамой домой из магазина, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Дети попали в больницу с разными травмами. В том числе и подозрением на перелом позвоночника. Сейчас их осматривают врачи.

На месте ДТП работает экипаж ГИБДД. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. В Госавтоинспекции также напомнили водителям, что подъезжая к пешеходному переходу, необходимо снижать скорость.

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