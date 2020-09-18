«Лодку куда-то унесло»: четверо сибиряков застряли в шторм на острове под Новосибирском

Когда мужчины отдыхали на острове, резко испортилась погода. Фото: архив спасателей МАСС

Несколько сибиряков застряли на острове Тань-Вань в Обском водохранилище вечером 17 сентября. Мужчины приплыли туда на резиновой лодке компанией в 6 человек, но внезапно начался дождь и сильный ветер, поднялись метровые волны.

Владелец лодки сумел отвезти на берег только одного товарища. А когда поплыл за остальными, волна перевернула лодку и унесла ее неизвестно куда. Мужчина выплыл на берег и позвонил спасателям.

— Информация поступила на телефон дежурного МАСС в 21:40. На поиски оставленных на острове людей вышел катер со спасателями. Они сумели доплыть до острова, посадили 4 мужчин в катер и перевезли на берег, — рассказали спасатели МАСС. На берегу сибиряки встретили с остальными товарищами.

Напомним, в июне на острове в Оби из-за шторма застряла семья с маленькими детьми. Спасатели помогли им добраться до берега на катере.

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