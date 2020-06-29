Под Новосибирском семья с маленькими детьми застряла на острове в шторм
Молодая семья из Новосибирска с двумя малышами оказалась в сложной ситуации. Они отдыхали на острове Заячий, как вдруг начался шторм. Они побоялись самостоятельно плыть на резиновой лодке обратно и связались со спасателями МАСС. Все произошло 28 июня.
— Вызов поступил в 13:14. Выяснилось, что на острове находятся три взрослых человека и двое малолетних детей. Спасатели на катере вышли к указанному месту, обнаружили просивших помощь людей и за несколько раз перевезли их с острова на берег. Всего были перевезены 5 человек: две женщины, мужчина и двое детей, их которых одному 4 года, а второму — 3 года, — рассказали в МАСС.
Накануне в МЧС по Новосибирской области предупреждали, что погода резко изменится: будут дожди, грозы и сильный ветер.
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ИСТОЧНИК KP.RU