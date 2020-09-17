Под Новосибирском штукатур надругался над тремя мальчиками

Мужчина сознался в том, что сделал с мальчиками. Фото: соцсети

Под Новосибирском произошло ЧП. В лесу рядом с селом Кожурла Убинского района 20-летний штукатур надругался над тремя мальчиками. Его задержали полицейские. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

— В лес мальчиков он водил три дня с 10 сентября. Мужчина во всем сознался, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Как стало известно КП-Новосибирск, сибиряк недавно окончил профучилище на штукатура-маляра, но нигде при этом не работал. Ранее он был судим за кражу.

В СК по Новосибирской области ситуацию, пока не прокомментировали.

Напомним, в Рыбинске Ярославской области отчим убил двух маленьких сестер из Новосибирской области. Мама с дочками переехала в Рыбинск недавно. Она познакомилась с мужчиной по переписке. Позже выяснилось, что отчим в прошлом отбывал наказание за тяжкие преступления, в том числе убийство. За информацию о местонахождении подозреваемого в громком убийстве объявлено вознаграждение в полмиллиона рублей.

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