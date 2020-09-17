В Новосибирске поймали убийцу женщины, которую нашли в лесу со спущенными колготками

Следователи установили личность погибшей. Фото: СК РФ по НСО.

Следственный комитет нашел подозреваемого в убийстве женщины, которую нашел грибник возле поселка Мичуринский под Новосибирском. Установили точный возраст погибшей — ей оказалось 78 лет. В убийстве подозревают ее 43-летнего соседа.

— Мужчина задержан, свою причастность в совершении преступления не отрицает. На допросе он рассказал, что 13 сентября в течение дня распивал спиртное с потерпевшей у себя в дачном домике. Когда они возвращались домой, между ними возник словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшей телесные повреждения, от которых последняя скончалась на месте, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Следователи выясняют мотивы преступления, собираются доказательства. Проводится судмедэкспертиза. Мужчину собираются заключить под стражу.

Напомним, труп женщины нашли в лесу со спущенными колготками и задранной майкой. У нее была сломана шея и не было пальца на ноге.

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