«Колготки спущены, майка задрана»: грибник наткнулся в лесу на мертвую женщину

Стали известны новые подробности о погибшей сибирячке. Фото: СК РФ по НСО.

О сибирячке, которую нашли в лесу мертвой с проломленной головой и без пальца на ноге, известны новые детали. Труп оказалась наполовину раздет. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— В 9:20 14 сентября житель Бердска обнаружил в лесу труп неустановленной женщины на вид примерно 50 лет. У нее были спущены колготки, майка задрана вверх, на лице множественные повреждения. Труп направлен в Бердский морг. — сообщил «КП-Новосибирск» источник.

Напомним, следователи устанавливают личность погибшей и просят помощи. У женщины черные до плеч волосы, нижняя вставная челюсть, обручальное кольцо на левой руке, на левой ноге нет левого пальца. Всех, кому что-либо известно кто эта женщина и что с ней произошло, просьба сообщить по телефонам 8 (383) 203-57-39 либо 102.

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