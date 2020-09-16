«Ехал в темноте по обочине»: под Новосибирском пенсионер на грузовике задавил велосипедиста

Велосипедисту на вид было 30-35 лет. Фото: ГИБДД по НСО

На трассе «Иртыш» между Омском и Новосибирском произошло ДТП, в котором погиб велосипедист. Его сбил в темноте пожилой водитель фуры. Произошло это поздно вечером во вторник, 15 сентября.

— В 23:00 70-летний водитель тягача «DAF FT XF 105 460» ехал по дороге «Иртыш» Р-254 со стороны Омска в сторону Новосибирска. На 1287-ом километре он наехал на велосипедиста, который ехал по проезжей части в попутном направлении. Велосипедист, мужчина около 30-35 лет, от травм погиб на месте до прибытия «скорой помощи», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Полицейские сейчас выясняют личность погибшего и причины аварии.

Напомним, в Новосибирске в ночь на 15 сентября «Тойота» сбила 25-летнего парня, переходящего дорогу. Удар был такой силы, что пешеход не выжил.

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