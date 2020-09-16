«Он лежал в траве»: в Новосибирске спасатели обнаружили в лесу грибника, у которого отказали ноги

У грибника в лесу внезапно отказали ноги. Фото: МАСС

В лесу Дзержинского района чуть было не погиб 73-летний грибник. У пенсионера, страдающего сахарным диабетом, внезапно отказали ноги. У мужчины был с собой телефон. Он позвонил родным и сообщил им о том, что с ним приключилась беда. На помощь грибнику отправились спасатели МАСС.

— Созвонившись с мужчиной, спасатели попытались сузить круг его поисков. Автомобиль спасателей ехал по Гусинобродскому шоссе, подавая звуковые сигналы, в результате чего стал понятен сектор поиска. Пенсионера нашли за час. Он лежал в траве. Мужчину положили на армейские носилки и доставили до машины «скорой», — рассказали в МАСС.

Напомним, в Тогучинском районе поисковый отряд «Лиза Алерт» ищет заблудившегося грибника. В лес он пошел с женой, она смогла найти дорогу домой, а он — нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Новосибирском супруги ушли за грибами: из леса вернулась только жена.

Оказалось, что пожилая пара заблудилась. (подробнее)