В 21-летнюю сибирячку, переходившую дорогу по «зебре», влетел кроссовер: она ударилась лицом

Сибирячка ударилась лицом после того, как ее сбил кроссовер. Фото: ГИБДД Новосибирска
В Дзержинском районе Новосибирска «Honda crv» на «зебре» сбила 21-летнюю девушку. Сибирячка ударилась лицо и головой. За рулем кроссовера сидел 37-летний мужчина.
Это произошло вчера в районе остановки «Гостиница Северная» на проспекте Дзержинского. Новосибирец ехал со стороны улицы Трикотажная в сторону улицы Индустриальная.
— В результате ДТП пострадала молодая женщина, с ушибами мягких тканей головы и лица она обратилась в больницу. Обстоятельства уточняются, — рассказали в ГИБДД Новосибирска.
Напомним, в Октябрьском районе города под колесами иномарки оказались две 12-летние девочки. Дети катались на электросамокате, а автомобилист выезжал со двора. Девочек с травмами госпитализировали в больницу.
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