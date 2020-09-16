В Новосибирске 12-летние девочки на электросамокате попали под машину: их увезли в больницу

Две девочки попали на электросамокате под машину. Фото: ГИБДД Новосибирска

В Октябрьском районе Новосибирска две 12-летние девочки попали под машину. Они на электросамокате врезались в «Тойоту Пробокс», которая в это время выезжала со двора. Дети с травмами госпитализированы в больницу.

Все произошло 15 сентября у дома №175/6 на улице Большевистская. Об этом рассказали в ГИБДД Новосибирска.

— За рулем автомобиля был 45-летний мужчина. На месте работал экипаж ДПС, выясняется все обстоятельства происшествия, — прокомментировали аварию в ведомстве.

Напомним, в августе в Центральном районе Новосибирска иномарка сбила 12-летнего подростка. Подросток был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами головы и коленного сустава.

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