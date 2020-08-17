В Новосибирске иномарка сбила мальчика на самокате: ребенок в больнице

Мальчик ехал по двору на самокате. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Центральном районе Новосибирска иномарка сбила 12-летнего подростка. Известно, что мальчик в это время ехал по улице на самокате. Все произошло вечером в воскресенье, 16 августа.

— Около 18:00 27-летний водитель, двигаясь на автомобиле «Toyota Carina ED» по внутриквартальному проезду со стороны улицы Ольги Жилиной в сторону улицы Ипподромская около дома № 92 улицы Ольги Жилиной наехал на 12-летнего мальчика на самокате. Подросток был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами головы и коленного сустава, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

В обстоятельствах дела разбирается полиция. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

На месте работают инспекторы дорожно-патрульной службы, уточняют обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее в Новосибирске произошло ДТП, в котором пострадали двое подростков, врезавшихся на мотоцикле в иномарку.

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