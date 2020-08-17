В Новосибирске иномарка сбила мальчика на самокате: ребенок в больнице

Мальчик ехал по двору на самокате. Фото: ГИБДД по Новосибирску.
В Центральном районе Новосибирска иномарка сбила 12-летнего подростка. Известно, что мальчик в это время ехал по улице на самокате. Все произошло вечером в воскресенье, 16 августа.
— Около 18:00 27-летний водитель, двигаясь на автомобиле «Toyota Carina ED» по внутриквартальному проезду со стороны улицы Ольги Жилиной в сторону улицы Ипподромская около дома № 92 улицы Ольги Жилиной наехал на 12-летнего мальчика на самокате. Подросток был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами головы и коленного сустава, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
В обстоятельствах дела разбирается полиция. Фото: ГИБДД по Новосибирску.
На месте работают инспекторы дорожно-патрульной службы, уточняют обстоятельства случившегося.
Напомним, ранее в Новосибирске произошло ДТП, в котором пострадали двое подростков, врезавшихся на мотоцикле в иномарку.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске подростки на мотоцикле врезались в иномарку: пострадали двое
Сейчас школьник, который был за рулем, находится в больнице (подробнее)