В Новосибирске подростки на мотоцикле врезались в иномарку: пострадали двое

Авария произошла в Ленинском районе. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

Серьезная авария произошла вечером в субботу, 16 августа, в Ленинском районе: там на улице Сибиряков-Гвардейцев возле перекрестка с улицей Вертковской подростки на мотоцикле врезались в иномарку.

- 15-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Toyota Corolla, за врулем которого был 34-летний мужчина, - пояснили в ГУ МВД по Новлосибирской области.

От ударала мотоцикл перевернулся: без пострадавших, увы, не обошлось:

- Подростка, который был за рулем мотоцикла, доставили в больницу с переломом ноги, его 18-летний пассажир получил ушибы и ссадины.

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