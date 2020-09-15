«Вспыхнули, как спичка»: в Новосибирске в крупном пожаре сгорело два дома и три автомобиля

В Новосибирске ночью сгорели два дома и три автомобиля. Фото: МЧС по Новосибирской области

В ночь с 14 на 15 сентября, во вторник в Ленинском районе Новосибирска произошел крупный пожар. В огне пострадали два дома на улице Тульская, надворные постройки, гараж и три автомобиля. Предварительно, из людей никто не пострадал: жители домов успели выскочить на улицу. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

— Сообщение о возгорании поступило в 23.00. Когда пожарные приехали на место, огнем был охвачен дом из бруса, начали гореть надворные постройки и соседний дом. Пожару присвоен повышенный номер сложности — сообщили спасатели.

Пожарные тушили огонь на протяжение часа. Фото: МЧС по Новосибирской области

По информации МЧС, огонь удалось потушить только к полуночи.

Напомним, 8 сентября также в Ленинском районе произошло ЧП. Пожар унес жизни двух мужчин, мама с 4 детьми успела выскочить из полыхающего дома. Накануне женщина жаловалась мужу на мигающую лампочку.

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