В Новосибирске мама вытащила из горящего дома 4 детей: их папа и гость погибли

В страшном пожаре в Новосибирске погибли двое мужчин и едва не сгорела четверо детей. Фото: МЧС по Новосибирской области

Во вторник, 8 сентября в ленинском районе Новосибирска произошла трагедия. На пожаре в доме по улице 2-ой переулок Степной погибли двое мужчин: одному было 49 лет, второму — 40 лет. Супруге хозяина дома с четырьмя детьми удалось спастись: двум мальчикам 8 и 10 лет, и двум девочкам 7 и 17 лет, они не пострадали. Об этом рассказали в МЧС по Новосибирской области.

— Это произошло в 8.30 утра. После тушения пожара обнаружено обгоревшее тело 49-летнего мужчины. Еще один 40-летний мужчина, находившийся в момент пожара в гостях у семейной пары, скончался в машине «скорой помощи», — сообщили спасатели.

Хозяйка дома обнаружила, что дом горит. Сибирячка разбудила всех, кто был внутри. Но выбраться удалось только ей с детьми.

— Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Накануне трагедии женщина обращала внимание супруга, что в одной из комнат периодически мигает лампочка, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В СК по Новосибирской области проводят доследственную проверку.

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