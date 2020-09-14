Выборы в Новосибирске 13 сентября 2020 года: Александр Карелин прокомментировал явку избирателей в регионе

Александр Карелин высказался о выборах Фото: Алена МАРТЫНОВА

В эфире Радио «Комсомольская правда» — Новосибирск прошедшие выборы в Новосибирске 13 сентября 2020 года прокомментировал депутат Государственной думы, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.

— Сказать о том, что явка критически упала, я не могу. По сравнению с показателями пятилетней давности разница всего 2% — очевидно, сказываются санитарные ограничения. Однако к тому, чтобы сделать участие в выборах обязательным и ввести штрафы для тех, кто не приходит на участки, наша страна не готова. В других государствах, к примеру, люди, не участвовавшие в выборах, не могут претендовать на льготную ипотеку. Но я считаю, что Россия пока может экспериментировать, подбирать для себя удобный ритм голосования. Сама же кампания прошла традиционно: отклик получили те, кто был нацелен на результат, а не занимался одними разговорами, - рассказал КП-Новосибирск Александр Карелин.

Напомним, на момент обработки 98,71% протоколов участковых комиссий явка составила 28,00%.

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