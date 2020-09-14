«Мы не успели»: собака, в которую живодер выпустил стрелу, умерла на руках ветеринаров

Собаку, в которую пустили стрелу, умерла. Фото: Юлия Коротеева
В Бердске волонтеры нашли собаку со стрелой в шее. Напомним, раненное животное убежало от людей. Собака обессилила и далась в руки. Активисты сразу отвезли ее в ветеринарную клинику.
— Стрела засела очень глубоко. Собаке сделали рентген, чтобы выяснить, какой у стрелы наконечник. Оказалось, что она пробила легкое, собака потеряла много крови. Сердце животного перестало биться, — рассказали КП-Новосибирск волонтеры.
Напомним, раненное и напуганное животное обнаружили в лесу. Из шеи собаки торчала стрела. Волонтеры не смогли близко подойти к ней, так как вокруг животного лежали псы. Они рычали и никого не подпускали близко к раненной собаке. В итоге напуганное животное убежало в поле.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Офигела от людской выходки»: в Бердске живодер выпустил стрелу в шею собаке.
Напуганное животное не дается в руки волонтерам, которые хотят помочь. (подробнее)