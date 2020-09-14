«Мы не успели»: собака, в которую живодер выпустил стрелу, умерла на руках ветеринаров

Собаку, в которую пустили стрелу, умерла. Фото: Юлия Коротеева

В Бердске волонтеры нашли собаку со стрелой в шее. Напомним, раненное животное убежало от людей. Собака обессилила и далась в руки. Активисты сразу отвезли ее в ветеринарную клинику.

— Стрела засела очень глубоко. Собаке сделали рентген, чтобы выяснить, какой у стрелы наконечник. Оказалось, что она пробила легкое, собака потеряла много крови. Сердце животного перестало биться, — рассказали КП-Новосибирск волонтеры.

Напомним, раненное и напуганное животное обнаружили в лесу. Из шеи собаки торчала стрела. Волонтеры не смогли близко подойти к ней, так как вокруг животного лежали псы. Они рычали и никого не подпускали близко к раненной собаке. В итоге напуганное животное убежало в поле.

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