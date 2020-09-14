«Офигела от людской выходки»: в Бердске живодер выпустил стрелу в шею собаке

В Бердске волонтеры нашли собаку со стрелой в шее. Фото: Юлия Коротеева

В Бердске волонтеры обнаружили в лесу собаку со стрелой в шее. Кто таким жестоким образом пытался убить животное, неизвестно. Об этом КП-Новосибирск рассказали волонтеры.

— В нее стреляли несколько раз, одна стрела застряла в собаке. Мы хотели ее отловить и помочь, но не смогли близко подойти: вокруг нее лежала стая псов, они рычали и никого близко не подпускали, — рассказала КП-Новосибирск Юлия.

В итоге раненное животное убежало в поле. Волонтеры продолжают поиски собаки. Животному нужна помощь, иначе собака погибнет.

Напомним, КП-Новосибирск писала о том, что сибирячка принесла собаку Куклу на операцию в клинику и не вернулась за питомцем после процедуры. На звонки женщина не отвечает. Собака живет в клинике, ветеринары ищут ей нового хозяина.

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