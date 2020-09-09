«Она тоскует и плачет»: сибирячка бросила собаку в клинике после операции

Куклу принесли на операцию и бросили. Фото: «Артемида+»

Сибирячка принесла собаку по кличке Кукла в ветеринарную клиника на стерилизацию. Когда животное очнулось, оказалось, что хозяйка ее бросила: она специально оставила другой номер телефона.

— Нас уже насторожило, когда девушка при заполнении документов отказалась от реанимации. Это значит, что если во время операции животному станет плохо, то владелец не хочет чтобы его реанимировали. — рассказали КП-Новосибирск в клинике «Артемида+». — Около дух недель Кукла живет в клинике. Она продолжает ждать, что за ней придут и заберут ее домой: плачет и тоскует. У нас сердце разрывается при виде это боли.

Кукле — собака молодая, ей всего три года. Ветеринары ищут дом брошенной собаке. Они уверены, что никакая клиника не заменит дома животному.

Если вам приглянулась Кукла и вы готовы стать ее домом, позвоните по телефону: 8 — 903 — 900 — 60 — 76.

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