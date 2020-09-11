«Ударил его в висок»: в Новосибирске под суд пойдет подросток, отобравший телефон у 13-летнего школьника

В Новосибирске под суд пойдет подросток, угрожая ножом, который отобрал мобильник у 13-летнего мальчика. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске под суд пойдет подросток, угрожая ножом, который отобрал мобильник у 13-летнего мальчика. В обстоятельствах произошедшего разбирались следователи.

— По версии следствия, вечером 16 мая этого года, 16-летний подросток назначил встречу своему 13-летнему знакомому, чтобы выяснить отношения — между мальчиками был конфликт. Во время встречи между ребятами завязалась словесная перепалка, которая переросла в потасовку: старший из мальчиков требовал отдать ему телефон, а когда младший отказал, то получил удар в висок. Из-за этого он уронил свой телефон на землю, обвиняемый его поднял и сбежал. Стоил мобильник больше 14 тысяч рублей, — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В отношении подростка было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Сейчас его дело было передано для рассмотрения в суд.

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