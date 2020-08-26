«Он ему понравился»: подросток, угрожая ножом, отобрал у 12-летнего друга дорогой телефон

Телефон вернули 12-летнему мальчику на следующий день.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске 16-летний подросток, угрожая ножом, отобрал у 12-летнего мальчика дорогой телефон. Это произошло 25 августа у дома на улице Клубная в Ленинском районе. Мама мальчика обратилась в полицию. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
— Парень — житель города Татарска Новосибирской области. Похищенный телефон изъят при личном досмотре. Получены признательные показания, — рассказали полицейские.
В отношении него возбуждено уголовно дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».
В СК по Новосибирской области рассказали, что подросток отобрал телефон, потому что он ему понравился. Его стоимость — 18 тысяч рублей.
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