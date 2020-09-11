«Я отпрыгнула, как ошпаренная»: под Новосибирском грибницу напугали шкуры, снятые с животных

Сибирячка пошла за грибами и обнаружила шкуры, снятые с животных. Фото: Евгения Шилова
Сибирячка Евгения Шилова отправилась за грибами, но вместо них обнаружила в кустах шкуры, снятые с животных. Увиденное настолько напугало женщину, что она отпрыгнула в сторону.
— Я ездила за грибами. Сначала была в Кудряшах, а потом — чуть дальше по Колыванскому шоссе. Когда увидела шкуры, я даже не сразу поняла, что это. Я так испугалась, что отпрыгнула, как ошпареная. Жутко такое увидеть. Ужас так и нахлынул. Я была одна. На всякий случай сообщила мужу, где нахожусь, ведь неизвестно, кто снял шкуры: животные или психопат какой-то, — рассказала КП-Новосибирск Евгения.
Страшная находка так напугала женщину, что она отпрыгнула в сторону. Фото: Евгения Шилова
Женщина опубликовала снимки в соцсети. Новосибирцы предположили, что шкуры принадлежат ягнятам. Также они рассказали, что в тех местах часто можно найти не только шкуры, но и черепа животных. Кто-то ворует животных и там же разделывает, а чтобы не попасться, забирают с собой только мясо.
Напомним, зимой жители Академгородка находили шкуру животного. Она лежала среди тротуара.
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