2020-02-26T03:03:45+03:00
Общество

«Ужасное зрелище»: новосибирцев напугала шкура, снятая с животного

Ее бросили прямо посреди тротуара
Ульяна ДЖАНКОВА
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Шкура, снятая с животного лежала на тротуаре.Шкура, снятая с животного лежала на тротуаре.
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Жительница Новосибирска по имени Ульяна на тротуаре вдоль улицы Варшавской наткнулась на шкуру, снятую с животного. Девушка не сразу смогла понять, что это лежит перед ней на дороге. Она сфотографировала и опубликовала снимок в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)». Сибирячка спросила, что это может быть. На первый взгляд, кажется, будто кто-то растерзал собаку. Зрелище ужаснуло подписчиков паблика.

— Нет слов от увиденного. Зачем это фотографировать, и отправлять?

— Это шкуру с собаки сняли или с барана.

— А что вы удивляетесь, на Барьерной живет мужик, который ест собак, и он это не скрывает, звонит по потеряшкам и забирает.

КП-Новосибирск связалась с девушкой, разместившей фото.

— Это ужасно! Я не знаю, что это было, вечером уже все убрали, я спросила у продавца в магазине, она сказала, что приходила полиция и попросили это убрать, а сотрудники магазина заходят через другой вход, и поэтому не увидели с утра сами, — рассказала сибирячка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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