Вот это повезло: новосибирец нашел в лесу белые грибы, размером с голову

Новосибирец нашел в лесу белые грибы размером почти с человеческую голову. Фото: Денис Винокуров

Новосибирец нашел в лесу белые грибы размером почти с человеческую голову. Такой удачный урожай мужчине посчастливилось собрать в лесу около села Каменка.

— Нашел там вот такую интересную разновидность белого гриба — белый березовый гриб. Он более светлый, чем хвойный, но по аромату, как по мне, ему совершенно не уступает, — рассказал КП-Новосибирск грибник со стажем Денис Винокуров. — Еще нашли там много молодых опят. Самое то для маринования!

Еще в лесу удалось найти много молодых опят. Фото: Денис Винокуров

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как сибиряк нашел в лесу под Колыванью целую поляну странных черных грибов. Поначалу он даже принял их за какие-то необычные цветы, но как оказалось позже это были все же редкие грибы, которые в народе называют «Трубой смерти». Хоть их и можно спокойно употреблять в пищу, мужчина все же решил не пополнять свой сбор такой «экзотикой».

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