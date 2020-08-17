Новосибирец нашел «трубу смерти»

Новосибирец нашел в лесу под Колыванью целую поляну странных черных грибов. Фото: Предоставлено Вячеславом Ашурковым

Новосибирец Вячеслав Ашурков нашел в лесу под Колыванью целую поляну странных черных грибов. Поначалу он даже принял их за какие-то необычные цветы.

— За Колыванью есть такие небольшие перелески, туда мы и отправились за грибами. Искали обычные лисички, и случайно наткнулись на эту поляну. Я вообще сначала подумал, что это какие-то цветы, но потом мы посмотрели с женой в интернете по фотографии, и выяснилось, что это все-таки грибы. Причем, довольно редкие. Собирать мы их не стали: я не сторонник экзотики, да и красоту такую портить не хотелось, — рассказал КП-Новосибирск Вячеслав Ашурков.

Сначала сибиряк даже принял странные грибы за цветы. Фото: Предоставлено Вячеславом Ашурковым

Грибы, которые нашел сибиряк, называются ворочник рожковидный. Этот гриб вполне можно есть, обычно в пищу употребляют его воронку, поскольку ножка довольно жестковата. Из-за формы в Финляндии этот гриб называют черный рожок, в Германии — трубой мертвых, во Франции — трубой смерти, а в Англии — рогом изобилия. Их частом можно встретить в европейской части России, западной и Южной Сибири и на дальнем Востоке.

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