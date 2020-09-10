«Куда идти?»: Новосибирск окутал густой туман

Туман окутывает высотки. Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

Утром в четверг, 10 сентября, Новосибирск окутал первый осенний туман. Жители города, собираясь на работу, а некоторые — уже будучи на работе, подошли к окнам и увидели на улице густую белую дымку. А вдали — размытый горизонт.

Туман опустился на город в 7 утра. Фото: Надежда РЫЖКИНА

Новосибирцы поспешили поделиться красотой в соцсети.

Ничего не видно даже с десятого этажа. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

— Вид из окна: «Ничего не видно», — рассказали сибиряки.

Синоптики обещали холодное утро. Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

Похожий туман был в конце июля, когда было небольшое похолодание утром.

Напомним, синоптики передавали 10 сентября холодную и пасмурную погоду. Ночью температура опускалась до +3 градусов, а местами — ниже нуля.

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