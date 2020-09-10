«Куда идти?»: Новосибирск окутал густой туман

Туман окутывает высотки.
Фото: Ульяна ДЖАНКОВА
Утром в четверг, 10 сентября, Новосибирск окутал первый осенний туман. Жители города, собираясь на работу, а некоторые — уже будучи на работе, подошли к окнам и увидели на улице густую белую дымку. А вдали — размытый горизонт.
Туман опустился на город в 7 утра.
Фото: Надежда РЫЖКИНА
Новосибирцы поспешили поделиться красотой в соцсети.
Ничего не видно даже с десятого этажа.
Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
— Вид из окна: «Ничего не видно», — рассказали сибиряки.
Синоптики обещали холодное утро.
Фото: Ульяна ДЖАНКОВА
Похожий туман был в конце июля, когда было небольшое похолодание утром.
Напомним, синоптики передавали 10 сентября холодную и пасмурную погоду. Ночью температура опускалась до +3 градусов, а местами — ниже нуля.
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