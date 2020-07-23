2020-07-23T06:05:37+03:00
Общество

«Ну и холодина»: Новосибирск окутал густой туман

Жители города делятся снимками утренней дымки
Ульяна ДЖАНКОВА
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Туман накрыл центр города. Фото:Елена ДаниловаТуман накрыл центр города. Фото:Елена Данилова
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Утром в четверг, 23 июля, Новосибирск погрузился в дымку. Как только новосибирцы поехали на работу, снимки густого тумана из разных районов города разлетелись по соцсети.

Одна сторона неба голубая, а на другой - надвигается дымка. Фото:Елена Данилова

Одна сторона неба голубая, а на другой - надвигается дымка. Фото:Елена Данилова

— Чудесно! Такое резонансное утро: половина неба голубое, а вторая вся в дымке, которая надвигается на тебя, аж холодно стало. Снимала с балкона своего дома на улице Советская, — поделилась с КП-Новосибирск снимками Елена Данилова.

Новосибирцы отмечают, что в городе заметно похолодало.

— Удивительно, вчера еще включал кондиционер в машине, а сегодня уже печку, — отметил сибиряк.

Видно только ближайшие здания, чуть дальше - мгла. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Видно только ближайшие здания, чуть дальше - мгла.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

К слову, по прогнозу синоптиков, сегодня ожидали туманное утро.

А этот снимок сделан на левом берегу, в Ленинском районе. Фото: polina.zolotuhina

А этот снимок сделан на левом берегу, в Ленинском районе. Фото: polina.zolotuhina

— Аномальную жару сменили осадки и прохладная погода. В четверг столбик термометра не поднимется выше 23 градусов, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.- Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный.

Новосибирцы снова сравнивают город, окутанный туманом, с Сайлент Хилл из популярного фильма. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Новосибирцы снова сравнивают город, окутанный туманом, с Сайлент Хилл из популярного фильма.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Напомним, буквально несколько дней назад Новосибирск задыхался от аномальной жары. Столбик термометра местами показывал +35 градусов.

Новосибирск окутал густой туман.Елена Данилова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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