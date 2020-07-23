«Ну и холодина»: Новосибирск окутал густой туман
Утром в четверг, 23 июля, Новосибирск погрузился в дымку. Как только новосибирцы поехали на работу, снимки густого тумана из разных районов города разлетелись по соцсети.
Одна сторона неба голубая, а на другой - надвигается дымка. Фото:Елена Данилова
— Чудесно! Такое резонансное утро: половина неба голубое, а вторая вся в дымке, которая надвигается на тебя, аж холодно стало. Снимала с балкона своего дома на улице Советская, — поделилась с КП-Новосибирск снимками Елена Данилова.
Новосибирцы отмечают, что в городе заметно похолодало.
— Удивительно, вчера еще включал кондиционер в машине, а сегодня уже печку, — отметил сибиряк.
Видно только ближайшие здания, чуть дальше - мгла.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
К слову, по прогнозу синоптиков, сегодня ожидали туманное утро.
А этот снимок сделан на левом берегу, в Ленинском районе. Фото: polina.zolotuhina
— Аномальную жару сменили осадки и прохладная погода. В четверг столбик термометра не поднимется выше 23 градусов, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.- Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный.
Новосибирцы снова сравнивают город, окутанный туманом, с Сайлент Хилл из популярного фильма.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
Напомним, буквально несколько дней назад Новосибирск задыхался от аномальной жары. Столбик термометра местами показывал +35 градусов.
Новосибирск окутал густой туман.Елена Данилова
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ИСТОЧНИК KP.RU