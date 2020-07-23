2020-07-23T03:35:45+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на 23 июля 2020 года: город окутает туман

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 23 июля 2020 года
Александра Сударь
Поделиться:
В Новосибирск пришли прохлада и туман.В Новосибирск пришли прохлада и туман.Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
Изменить размер текста:

Погода в Новосибирске 23 июля 2020 года: с утра стоит захватить ветровки. В первой половине дня температура воздуха составит +15, +17 градусов, преимущественно без осадков, ветер северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду, утром местами туман.

Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— Ближе к обеду в Новосибирске столбик термометра поднимется до +21, +23 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. По области также местами будет туман, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха составит +19, +24 градусов. В некоторых районах порывы ветра достигнут 14 метров в секунду, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Прогноз «Яндекса» обещает более прохладную: утром +13 градусов, днем + 19 градусов, а вечером столбик термометра опустится до +16 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ну и холодина»: Новосибирск окутал густой туман
Новосибирские спасатели дважды выезжали тушить одну и ту же высотку
Сибиряк заплатил полицейскому 20 тысяч рублей за то, чтобы тот вернул ему грузовик с украденным лесом
«Схватил за шею и угрожал, что убьет»: под Новосибирском незнакомец напал на 4-летнюю девочку
Погода в Новосибирске на 23 июля 2020 года: город окутает туман
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 23 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
«Возьмите его на работу, так старается!»: гаишник-самозванец в Новосибирске позабавил соцсети
Компенсация туристам за поездки в Новосибирскую область: сколько выплатят, как получить
«Виски торчат, сверху какие-то пакли»: сибирячке испортили волосы в салоне красоты
В подарок от «Комсомолки» - набор вкусных соусов
Устроили помойку из Каракана: отдыхающие сибиряки завалили мусором берега и бор
100, 15 и 12: города Новосибирской области получат миллионы на развитие транспорта и дорожной сети
«Фу, какая она страшная!»: под Новосибирском в квартиру сибирячки залетела летучая мышь
Андрей Травников: «Новосибирск получит 100 миллионов рублей в рамках проекта «Народный бюджет»
Эпичная погоня новосибирских гаишников за угонщиком «Жигулей» попала на видео
«Отчим за ним не смотрел»: на Обском море в Новосибирске утонул 8-летний мальчик
«Хвост трубой — бегом на фитнес»: показываем, как собак тренируют на единственной в Сибири водной дорожке