Погода в Новосибирске на 23 июля 2020 года: город окутает туман

23 Июль 2020 2020-07-23T03:35:45+03:00

В Новосибирск пришли прохлада и туман. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 23 июля 2020 года

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Погода в Новосибирске 23 июля 2020 года: с утра стоит захватить ветровки. В первой половине дня температура воздуха составит +15, +17 градусов, преимущественно без осадков, ветер северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду, утром местами туман.

Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— Ближе к обеду в Новосибирске столбик термометра поднимется до +21, +23 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. По области также местами будет туман, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха составит +19, +24 градусов. В некоторых районах порывы ветра достигнут 14 метров в секунду, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Прогноз «Яндекса» обещает более прохладную: утром +13 градусов, днем + 19 градусов, а вечером столбик термометра опустится до +16 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU