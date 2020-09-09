В Новосибирске выяснили, почему река Тула стала «молочной» и в ней умирала рыба

Власти объяснили, почему река Тула окрасилась в молочный цвет. Фото: «АСТ-54»

В среду, 9 сентября, в мэрии Новосибирска обнародовали результаты проверки реки Тула. Местные жители жаловались, что вода в ней окрасилась белый цвет, а по берегам лежит мертвая рыба.

— Были трижды отобраны пробы сточных вод. Результаты исследований показали в сточных водах, которые попадали в реку многократные превышения концентраций таких загрязняющих веществ, как: алюминий, медь, марганец, железо, нефтепродукты, нитриты, БПК5, ХПК, аммоний-ион, взвешенные вещества. В итоге был установлен факт несанкционированного слива сточных вод в коллектор, — рассказали в мэрии.

Чтобы найти виновных, власти намерены обратиться в полицию и прокуратуру. Кроме того, будет установлено видеонаблюдение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Рыба из нее выскакивает как ошпаренная»: В Новосибирске река окрасилась в молочный цвет.

Жители обеспокоены: они уверены, что в воду скинули химикаты. (подробнее)