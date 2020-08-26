«Рыба из нее выскакивает как ошпаренная»: В Новосибирске река окрасилась в молочный цвет

Вода окрасилась в молочно-белый цвет. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске жители домов, которые стоят на берегу реки Тула обеспокоены тем, что вода в ней окрасилась в молочный цвет. Новосибирцы говорят, что рыба из реки выскакивает, как ошпаренная, и погибает на берегу.

Местные жители недоумевают, что произошло с рекой. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Мы живем в районе бугров, улицы Тульская—Социалистическая. Весь день переживали за любимую речушку. Кто-то сбросил в воду какие-то химикаты! Река стала мутная, рыба либо выбрасывается из воды, либо уже пузом к верху плывет. К вечеру все это начало оседать. Куда обращаться, чтобы разобрались с этой проблемой и нашли виновных за загрязнение всеми нами любимой реки? — пожаловалась женщина в группу «АСТ-54».

КП-Новосибирск направила запрос в природоохранную прокуратуру и Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, чтобы выяснить, что произошло с рекой и будет ли она очищена.

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