Еще два класса в Новосибирске закрыли на карантин: заболели дети в кадетском корпусе

8 и 10 класс отправились на дистанционное обучение. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В среду, 9 сентября, два класса Сибирского кадетского корпуса отправились на дистанционное обучение. В классах больше 20% детей подхватили ОРВИ.

— Есть санитарные правила, в них прописано, что если 20% и более детей в классах заболевают ОРВИ, то принимаются меры. Это не карантин, 8 и 10 класс перевели на дистанционную форму обучения. Это никак не связано с коронавирусной инфекцией, просто обычное сезонное респираторное заболевание. Так как мы имеем медицинскую лицензию, врач отслеживает все эти моменты, мы следим, как проходит болезнь у детей — рассказал КП-Новосибирск замдиректора Сибирского кадетского корпуса Александр Павлов.

Замдиректора отметил, что в понедельник планируется вернуть детей на учебу в классы.

Напомним, из-за заболевшего коронавирусом ученика 6 класс школы № 13 весь класс отправили на карантин.

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