Под Новосибирском учителя ОБЖ осудили за работу по фальшивому диплому

В Новосибирской области учителя ОБЖ осудили за работу по поддельному диплому.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Новосибирской области учителя ОБЖ осудили за работу по поддельному диплому. Об этом сообщили в Обском городском суде.
— Обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов…) использовал подложный документ о высшем профессиональном образовании, чтобы устроиться на должность учителя по предмету «основы безопасности жизнедеятельности, — пояснили в пресс-службе суда.
Сибиряка признали виновным и назначили ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как сибирячка получила материнский капитал на несуществующего ребенка: женщина принесла в Пенсионный фонд свидетельство о рождении ребенка, которое она получила по фиктивным документам, и в скором времени обналичила 453 тысячи рублей. Дело предприимчивой дамы рассматривали в Калининском районном суде.
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