Это для кого делают: новосибирцев озадачил тротуар, который строят в луже

В Кировском районе Новосибирска на Северном проезде строящийся тротуар затопило водой из-за дождя. Фото: кадр из видео

В Кировском районе Новосибирска на Северном проезде строящийся тротуар затопило водой из-за дождя. Проезжающие по лужам автомобили засняли на видео очевидцы.

— Вот так у нас на Северном проезде строят тротуар для пешеходов под водой. Хочется только посочувствовать руководителям этого проекта, — рассказал КП-Новосибирск читатель, приславший в редакцию видеоролик.

Напомним, ситуация с затопленными после дождя улицами в Новосибирске уже давно стала привычной для жителей города. После одного из последних сильных ливней, который обрушился наш город 24 августа, КП-Новосибирск писала о том, как На улице Северной полностью затопило заправку, а на транспортной остановке на пересечении улицы Северная и Красный проспект вода с дороги переливалась через бордюр на тротуар.

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