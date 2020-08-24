Последствия ливня в Новосибирске 24 августа 2020 года: затопило дороги и заправку

Горожане сняли на видео последствия ливня в Новосибирске 24 августа 2020 года.

Горожане сняли на видео последствия ливня в Новосибирске 24 августа 2020 года. Ролики с затопленными улицами сибиряки выложили в соцсети.

— Очередной ливень снова создал проблемы новосибирским автомобилистам и пешеходам, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Вот несколько зарисовок с улиц города, которые местами превратились в реки.

На кадрах ролика видно, что затопленной после дождя оказалась не только проезжая часть, но и дворы жилых домов. На улице Северная в воде оказалась заправка, а на транспортной остановке на пересечении улицы Северная и Красный проспект вода с дороги переливается через бордюр на тротуар.

В комментариях под постом многие сибиряки написали о том, что эта ситуация в нашем городе никого не удивляет. А некоторые даже пошутили, что такими темпами Новосибирск скоро превратится во вторую Венецию:

— Каждый раз, когда дождь, одна и та же картина.

— Когда прописан в Новосибирске, но живешь в Венеции.

— Уже не удивляет, — пишут люди.

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