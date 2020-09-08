«Ему сигналили, а он не уходил»: под Новосибирском пенсионер сел на рельсы и погиб

Мужчина был пьян и не слышал шум приближающегося поезда. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Тогучинском районе возле станции «Восточная» погиб под колесами поезда 64-летний мужчина. Произошло все ночью в понедельник, 7 сентября. Полицейские выяснили, что сибиряк перебрал со спиртным.

— Полицейские выяснили, что машинист пассажирского поезда увидел человека, который сидел в колее дороги. Машинист несколько раз просигналил и экстренно затормозил. Но предотвратить наезд на человека не удалось, — рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

До трагедии пенсионер отдыхал на даче в селе Льниха. На рельсы он вышел с дачи в нетрезвом виде.

Напомним, 10 июля под Новосибирском произошел несчастный случай на железной дороге. В Коченевском районе электричка сбила двух человек: 77-летний пенсионер пытался увести пьяного мужчина, который оказался на рельсах, но не услышал гудок поезда.

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