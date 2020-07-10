2020-07-10T20:21:42+03:00
Происшествия

«Кроме него никто не пытался помочь»: пенсионер погиб, пытаясь спасти глухого из-под колес поезда

Стали известны новые подробности трагедии, произошедшей на железной дороге в Чике
Алена КУЛЕШОВА
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В соцсетях родственница одного из погибших рассказала подробности произошедшего.В соцсетях родственница одного из погибших рассказала подробности произошедшего.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Сегодня днем на железнодорожной станции Чик в Коченевском районе Новосибирской области произошло ЧП: электричка насмерть сбила двоих человек. В соцсетях родственница одного из погибших рассказала подробности произошедшего.

— Мой дядя увидел, что на рельсах лежит пьяный человек и попытался ему помочь. Но у него были проблемы со слухом, и он не услышал сигнал приближающегося поезда. Вот так, пытаясь помочь чужому человеку, он поплатился жизнью. И ужасно в этой ситуации то, что кроме него никто не обратил внимания на лежащего на путях человека, и никто из присутствовавших там людей даже не попытался помочь ему, а ведь ему было 77 лет, — передает слова племянницы погибшего пенсионера паблик «АСТ-54».

Напомним, в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ КП-Новосибирск подтвердили факт происшествия. На месте работала оперативно-следственная группа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

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На месте работает оперативно-следственная группа (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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