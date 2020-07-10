«Там собралась толпа»: под Новосибирском электричка насмерть сбила двух человек

10 Июль 2020 2020-07-10T15:09:39+03:00

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На станции Чик под Новосибирском днем 10 июля произошло ЧП. Там электричка насмерть сбила двух человек.

— Когда я подошел к станции, там уже была полиция, тела погибших были накрыты. Вокруг толпилось достаточно много людей, — рассказал КП-Новосибирск очевидец произошедшего Евгений.

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ КП-Новосибирск подтвердили факт происшествия. В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа, все обстоятельства случившегося и личности погибших устанавливаются.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о ЧП в Тогучинском районе, где под поезд попал 30-летний новосибирец. Трагедия случилась утром 24 июня. Полиция выяснила, что мужчина отдыхал на даче и до того, как выйти на рельсы, перебрал алкоголя. Сибиряка отвезла в тогучинскую больницу «скорая помощь». В пресс-службе УТ МВД по СФО КП-Новосибирск уточнили, что у мужчины перелом тазобедренного сустава.

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ИСТОЧНИК KP.RU