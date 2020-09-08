В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 52 человека. Фото: архив КП

Во вторник, 8 сентября, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил о том, что за последние сутки коронавирусом заболели еще 52 человека, выздоровели 63 пациента инфекционного госпиталя, к сожалению, скончались, трое.

— С начала эпидемии в регионе зафиксировано 11 829 случаев заражения коронавирусом, в том числе 699 среди детей, выздоровел 10 581 пациент, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации 49 человек, подключены к аппарату ИВЛ — 3 пациента.

В Новосибирске шестой класс в школе №13 отправлен на карантин. Там мальчик заболел коронавирусом. Дети сдали анализы, обучение будет продолжено в дистанционном формате. Режим повышенной готовности в регионе продлили до конца сентября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Никаких симптомов у него не было»: зараженная коронавирусом сибирячка отправила сына в школу — теперь весь класс на карантине.

Учителя продолжают работать, а вот детей отправили по домам. (подробнее)