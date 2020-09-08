Открытие кинотеатров в Новосибирске: когда начнут работать, какие ограничения введут

Рассказываем, когда состоится открытие кинотеатров в Новосибирске
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Стало известно, когда состоится открытие кинотеатров в Новосибирске. В правительстве области объявили, что кинозалы заработают после 10 сентября.
— Кинотеатры откроются во второй декаде сентября. Более точная дата будет определена в ближайшее время. Во всех учреждениях проведена обработка помещений, есть запас средств и оборудования для дезинфекции, — сообщили в пресс-службе правительства региона.
Во время посещения кинотеатров введут ограничения. Для зрителей будут раздельные входы и выходы из помещений, приходить на фильм можно только в защитной маске.
Напомним, вчера стало известно, что с 19 сентября открывается НОВАТ. Билеты на представления уже есть в продаже.
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