Открытие кинотеатров в Новосибирске: когда начнут работать, какие ограничения введут

Рассказываем, когда состоится открытие кинотеатров в Новосибирске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, когда состоится открытие кинотеатров в Новосибирске. В правительстве области объявили, что кинозалы заработают после 10 сентября.

— Кинотеатры откроются во второй декаде сентября. Более точная дата будет определена в ближайшее время. Во всех учреждениях проведена обработка помещений, есть запас средств и оборудования для дезинфекции, — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Во время посещения кинотеатров введут ограничения. Для зрителей будут раздельные входы и выходы из помещений, приходить на фильм можно только в защитной маске.

Напомним, вчера стало известно, что с 19 сентября открывается НОВАТ. Билеты на представления уже есть в продаже.

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