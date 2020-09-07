Открытие НОВАТа в 2020 году: когда начнутся спектакли, какие ограничения введут

Рассказываем, когда будет открытие НОВАТа в 2020 году
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Стало известно, когда состоится открытие НОВАТа в 2020 году. В пресс-службе театра сообщили, новый оперный сезон начнется 19 сентября. В продаже уже есть билеты.
— Оперный сезон на Большой сцене откроется 19 сентября премьерой оперы Петра Чайковского «Иоланта». Этот спектакль специально приурочен к 75-летию театра. Новый сезон на Малой сцене откроется 26 сентября откроется премьерой оперы «Снегурочка». Балетный сезон на Большой сцене откроет премьера балета «Баядерка» со 2 октября, — рассказали в пресс-службе НОВАТа.
Напомним, в марте из-за пандемии коронавируса Новосибирский театр оперы и балета переносил запланированные спектакли на более поздний срок, а позже закрылся. Спектакли транслировались онлайн.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новосибирский оперный театр переносит спектакли и концерты из-за коронавируса
Изменения в афише и порядок возврата билетов появится на официальном сайте театра 19 марта (подробнее)