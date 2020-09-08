Новосибирский застройщик, которого обвиняли в смерти 9-летней девочки, умер от коронавируса

Штрафы не помогли законсервировать долгострой до трагедии. Фото: пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области

71-летний новосибирский застройщик скончался от коронавируса во время суда за смерть 9-летней девочки на территории долгостроя. Напомним, трагедия случилась 28 мая 2019 года на недостроенном объекте на улице Волховская, 33 а. По данным прокуратуры Ленинского района, двое мальчиков и 9-летняя девочка пришли на стройку. Они играли на 3 этаже, когда 9-летняя девочка погибла. Приехавшим врачам «Скорой» спасти ребенка не удалось.

КАк оказалось, еще за год до несчастного случая прокуратура требовала от фирмы-застройщика законсервировать долгострой, тогда суд выписал штраф в 300 тысяч рублей. Следующая проверка установила, что на момент трагедии стройка все еще не была законсервирована. СУ СКР по региону возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительстве, повлекших смерть человека. В марте 2020 года уголовное дело 71-летнего директора фирмы-застройщика начали слушать в суде. Но 7 сентября уголовное дело было прекращено в связи со смертью обвиняемого.

Как сообщила КП-Новосибирск адвокат семьи погибшей девочки, 71-летний застройщик скончался от COVID-19 еще 5 августа.

— Дело прекращено судом по не реабилитирующим обстоятельствам, родственники обвиняемого не настаивали на невиновности мужчины. На сегодня обе семьи переживают трагедию, сын 71-летнего застройщика предложил обсудить вопрос о компенсации в досудебном порядке. Семья девочки ждет извинений и разговора, который раньше не состоялся, — рассказала КП-Новосибирск» адвокат семьи погибшей девочки Елена Мадеева.

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