Сибирячку с шестью детьми, у которой сгорел дом, поселят в квартиру за 5 миллионов рублей

Дом многодетной семьи сгорел в июле этого года. Фото: личный архив
Во вторник, 8 сентября, стало известно о том, что маме с шестью детьми из Колыванского района дадут жилье за пять миллионов рублей. У семьи в начале июля сгорел дом. Мама в это время была в соседнем селе. Ребятишек из огня вынес их старший брат Сергей. Трагедия произошла в деревне Малая Черемшанка.
— Более 5 млн рублей будет направлено из резервного фонда Правительства Новосибирской области для оказания помощи многодетной семье из Колыванского района, которая лишилась жилья из-за пожара. Соответствующее распоряжение было одобрено 7 сентября на заседании Правительства региона, которое прошло под руководством губернатора Андрея Травникова, — сообщили региональные власти.
Известно, что жилье будет куплено в муниципальную собственность. Семья будет жить там на правах найма.
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