Сибирячка разозлилась на подругу и изуродовала ей ножом лицо

Сибирячка изуродовала подругу ножом. Фото: архив КП

В Бердскую центральную районную больницу обратилась 43-летняя женщина. У женщины диагностировали колото-резаные раны груди и резаные раны лица. Врачи сообщили об этом в полицию.

— Оказалось, что две знакомые выпивали, потом внезапно поссорились. Одна из женщин набросилась на другую с ножом. Сибирячке нанесен тяжкий вред здоровью, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится расследование.

Напомним, в Новосибирскую городскую клиническую больницу из СНТ «Яблоневый сад» бригада «скорой помощи» доставила 35-летнего мужчину с колото-резаной раной брюшной стенки с повреждением селезенки. Медики сообщили об этом в полицию. Полицейские задержали 29-летнюю подозреваемую. Ранее ее судили за угрозу убийством.

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