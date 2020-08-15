В Новосибирске девушка напала с ножом на своего любимого

Сибирячка напала с ножом на своего любимого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

29-летняя жительница Новосибирска напала с ножом на своего 35-летнего знакомого. Они вместе пили на даче алкоголь, но вскоре крупно поссорились. Произошло все днем в пятницу, 14 августа.

— В Новосибирскую городскую клиническую больницу из СНТ «Яблоневый сад» бригада «скорой помощи» доставила 35-летнего мужчину с колото-резаной раной брюшной стенки с повреждением селезенки. Медики сообщили об этом в полицию. Полицейские задержали 29-летнюю подозреваемую. Ранее ее судили за угрозу убийством, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении сибирячки возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас ее отпустили под подписку о невыезде, проводится расследование.

Напомним, ранее в Новосибирске произошел похожий случай: во время распития алкоголя мужчина ударил ножом своего младшего брата, который через несколько часов умер в больнице.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Разозлился на него: новосибирец жестоко расправился с младшим братом

Теперь он пойдет под суд по статье «Убийство» (подробнее)