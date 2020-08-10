Разозлился на него: новосибирец жестоко расправился с младшим братом

Сибиряк ударил родственника ножом, скорую потерпевшему вызвали соседи. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего парня, которого обвиняют в убийстве младшего брата. Сибиряк ударил родственника ножом, скорую потерпевшему вызвали соседи, но в больнице он скончался.

— В апреле этого года обвиняемый вместе со своим 27-летним братом выпивал у себя дома. Парни разговаривали на разные темы, дошли и до взаимных претензий. В один момент, хозяин квартиры разозлился, схватил нож и как минимум три раза ударил брата в грудь. После этого сибиряк выставил его на лестничную клетку. Раненого мужчину заметили соседи, они же и вызвали ему скорую. Парня доставили в больницу, где он от полученных травм скончался спустя несколько часов, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о деле Александра Филиппова, которого обвиняли в убийстве собственного брата. Мужчина даже отсидел два года в колонии строгого режима, однако позже Верховный суд России оправдал сибиряка. Разбирательства по этому делу длятся уже шесть лет: но однозначного постановить, было ли это убийство, или парень сам наложил на себя руки, суды не могут.

Однако, несмотря на то, что Филиппова признали невиновным, дело стали рассматривать заново. Прокуратура обжаловала этот оправдательный приговор и решила провести новые экспертизы, по результатам которых Александр снова может оказаться на скамье подсудимых.

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