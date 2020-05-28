«Даже полиграф в замешательстве»: пока судьи спорят, виновен ли парень в убийстве брата, тот отсидел два года

28-летний житель Новосибирска Александр Филиппов словно попал в судебный квест. В лабиринт, из которого нет выхода ни на свободу, ни в тюрьму. На самом деле Александра и в колонию отправляли, и освобождали. Но судьи никак не придут к единому решению: убийца он или несчастный, отмотавший два года ни за что человек, который потерял родного брата.

ЗВОНОК В ПОЛИЦИЮ: «У МЕНЯ БРАТ УМЕР»

Два брата - Саша и Леня - мальчишками жили в маленьком городке Иркутской области. Учиться переехали в Новосибирск. Саша (он на два года старше) первым поступил в местный политех, но провалил сессию и отслужил в армии. Леня пытался удержаться в университете, но был на волоске.

Братья особо не общались и даже в однушке, что купила им мать, жили отдельно: студент - в комнате, только вернувшийся из армии дембель - на кухне. Завязка печальной детективной истории, не разгаданной до сих пор, случилась в 2014 году.

28 апреля Александр позвонил по телефону 02: «У меня брат умер». Когда приехали полицейские, объяснил: зашел в комнату, увидел Леню лежащим на полу, растолкать не удалось. Вопросов к старшему брату тогда не возникло: «Разберемся». Но на следующий день за ним приехали - Александр стал главным, а точнее, единственным подозреваемым.

Два брата жили в одной квартире. Фото: соцсети.

ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ: «У НЕГО ТРУП В КВАРТИРЕ, А ОН В НАУШНИКАХ»

Судмедэксперты написали, что нос погибшего был сломан, на лице - следы от ударов, на животе - ножевая рана. Кроме двух братьев, в квартире никого не было, значит, убийца очевиден. И мотив есть: тяжело молодым парням одну тесную квартиру на двоих делить. Дембелю Сашке особенно обидно было - ему же кухня досталась.

Есть и свидетели. Они застали Александра наедине с трупом брата. И это было до звонка в полицию.

- Я Леню с первого курса знал. В «Танки» с ним играли по вечерам, по микрофону в интернете общались, вместе долги сдавали, в кафе с друзьями ходили, - вспоминает однокурсник Сергей. - У него с учебой дела обстояли не очень, задолженности были. Когда мы узнали об этом, стали Лене звонить, а он - недоступен. Пришли к нему домой. Долго стучали, даже SMS отправили. Наконец открыл его старший брат. Вышел босиком, с наушниками на шее. Спрашивает: «Что хотите?» Попросили позвать Леню. А он отвечает: «Сейчас его позвать никак нельзя».

Нежданные гости попросили передать однокурснику, чтобы сдавал долги. А к вечеру выяснилось: когда они приходили к Лене домой, парень уже был мертв. И Саша открыл дверь, зная об этом. Он сам не отрицал на допросах. Именно после этого визита и вызвал полицию.

И как прикажете понимать такую невозмутимость? В квартире брат лежит - не дышит, а парень не в ужасе, не в панике, не причитает, не пытается (если вдруг еще не поздно) спасти родного человека.

Следствие раскладывает все по полочкам, и вот уже прокурор зачитывает на суде «разгадку»:

- По совокупности проведенных по делу судебно-медицинских экспертиз установлено, что смерть Леонида наступила из-за механической асфиксии, развившейся в результате закрытия области рта и носа.

Смысл понятен? Парень задушен. Преступник ранил Леню ножом, но не смог убить, дрался с ним и в конце концов просто перекрыл дыхание. Ясно как белый день, если бы не вещдоки.

ПОСТАВИЛ УКОЛ, ЧТОБЫ УБИТЬ БЕЗ БОЛИ?

Во-первых, нож, которым «не смогли убить». Его полиции передал сам Александр.

- Нашел во время уборки уже после того, как из квартиры забрали труп брата, - рассказал КП-Новосибирск Филиппов. - Если бы я убивал его, разве передал бы полиции нож? Разве я упомянул бы о нем?

Еще на месте происшествия оказались упаковка обезболивающего и шприц. Их сразу заметили и положили к вещдокам. А судмедэксперты позже дали заключение: лекарство нашли в крови погибшего. Это как понимать? Убийца вколол жертве анестезию, смягчил страдания перед смертью?

- Думаю, ночью Леня совершил суицид, - считает Александр. - А асфиксия - это реакция организма на лекарство, аллергия на него.

Но как же сломанный нос? Эксперты давали разные заключения. Например, такие: умирая, парень мог упасть и сломать себе нос. А травмы на лице могли возникнуть во время агонии в тесной комнате.

В пользу версии о суициде говорит и генетическая экспертиза. Если между парнями была схватка, значит, на одежде Леонида могли остаться следы преступника. Волосинки, перхоть, кровь, капля слюны… Да что угодно! Находя именно такие мелочи на месте происшествия, эксперты зачастую и разоблачают негодяев.

- Стали проводить генетическую экспертизу. Взяли вещи брата, я сдал слюну для проверки. И никаких совпадений не нашли. То есть никаких следов схватки между мной и Леней нет, - говорит Филиппов-старший.

Еще один вещдок - Ленин компьютер. В истории браузера оказались любопытные запросы, например: «как сделать внутривенный укол самому себе». Соблюдая требования Роскомнадзора, мы не станем приводить другие цитаты, которые более откровенно говорят: кто-то искал способ свести счеты с жизнью.

Александр уже шесть лет ходит на заседания к разным судьям.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

КОМУ ВЕРИТ МАТЬ?

Есть и свидетель, выступающий за невиновность Александра, - его подруга и тезка Саша Никитенко:

- Леня сам рассказывал мне, что зарегистрирован на форуме самоубийц. Одна девушка даже давала ему советы, как уйти из жизни. Он и раньше делал такие попытки…

А что же говорит мама парней? Татьяна Филиппова клянется: не может быть такого, что один сын убил другого. Говорит, младший всегда был особенным ребенком, а искал способ уйти из жизни из-за чувства вины.

- В 2010 году он ушел из дома. Ленин отец - парапланерист, он на параплане поднялся искать его и разбился. Сын-то потом нашелся, но комплекс вины у него остался, - плачет мать. - Я до сих пор его люблю. И Леню люблю, и Сашу… И когда первый судья вынес оправдательный приговор, я думала: конец моим мучениям.

Но прокуратура обжаловала приговор, и его пересмотрели: отправили Филиппова-старшего в колонию строгого режима на 8,5 года. Настало время ему писать жалобы. Дошел до Верховного суда. И там встали на сторону парня. В итоге Филиппова, который отсидел к тому времени почти два года, выпустили из колонии. А дело стали рассматривать заново. Последнее решение районного суда - Александр Филиппов невиновен. Но прокуратура снова обжаловала оправдательный приговор. Сейчас дело находится в областном суде.

При этом ясна логика и тех, кто считает Филиппова убийцей, и тех, кто освобождает его. Что тут говорить - даже полиграф растерялся. Если бы можно было так сказать про технику - «развел руками». Он просто не дал результата: не подтвердил правдивость Александра, не опроверг. Со дня на день свое слово скажет Новосибирский областной суд.

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