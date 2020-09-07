Появилось видео вооруженного нападения на кафе в Новосибирске, где ранили троих мужчин

Пятеро человек с битами и пистолетами напали на посетителей кафе. Фото: стоп-кадр

В понедельник, 7 сентября, появилось видео нападения в новосибирском кафе «Самовар», куда ворвались пять человек с битами и пистолетами. Они окружили посетителей кафе, которые стояли в углу. Сразу же началась потасовка, в которой они перевернули стол, ранили и избили нескольких мужчин и бросились за ними вдогонку. Нападение продолжилось на улице. Один из посетителей остался в кафе, держась за рану в животе, из которой текла кровь.

— По данному факту еще проводится проверка, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, нападение случилось 3 сентября. Один из пострадавших получил выстрел в щеку, второй — в живот, у третьего колото-резаная рана живота. Правоохранители нашли машину преступников, а в ней — патроны.

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